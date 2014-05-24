Погибшим под Волновахой обещали не посылать их в район боевых действий - родственники

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

В селе Милятин 25-летняя Леся нашла в списках погибших под Волновахой своего мужа Михаила Грицюка. Родители Леси разрываются между дочерью, двумя маленькими внуками и сельсоветом, где пытаются получить достоверную информацию. Однако, ее до сих пор нет.

"Есть много звонков от наших ребят. Одни говорят, что он ранен, другие, что - мертв. До этой поры не могу сказать, что правда", - говорит сельский председатель Валентин Илов.

Читайте такжеКоличество погибших в результате теракта под Волновахой возросла до 17 - МинздравТеща Михаила возмущена: по закону мужчину не должны были забирать в армию по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам, но в военкомате не обращали внимания ни на что. По словам жены военнослужащего, ее муж на один глаз почти слепой, у него язва, но тот даже комиссии не проходил.

"Говорили ничего, тебе не снайпером служить", - рассказывает госпожа Леся и уверяет, пока не увидит тела, будет верить: ее Михаил вернется.

В смерти своего сына Александра не хочет верить и Надежда Артемчук. В военкомате семью заверили, что ребята без опыта служить на Западной Украине, на войну их не отправят.

Ранее сообщалось, что на Волыни жены и матери мобилизованных солдат перекрыли трассу через бойню под Волновахой.