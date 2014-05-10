Саботаж и предательство в рядах милиции на востоке Украине имеют глобальный масштаб - Тымчук

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук написал на своей странице в Facebooк.

“Слабым звеном в силах, противостоящие террористам, остаются местные правоохранители. Саботаж и предательство в их рядах имеют глобальный масштаб. Это одна из самых актуальных проблем, очевидных путей решения которой на данный момент нет", - подчеркнул он.

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По его мнению, указанные правоохранители являются серьезным ресурсом для экстремистских сил.

“В случае продолжения службы в рядах МВД Украины эти предатели представляют собой огромную угрозу для интересов страны. Вместе с тем, в случае их массового увольнения мы прогнозируем моментальное пополнение этими предателями террористических группировок, где они продолжат свою антиукраинскую деятельность, теперь уже за деньги Москвы”, - написал Тымчук.

По его информации, сложной остается ситуация и на границе Украины с Россией.

"Для эффективного противодействия проникновению на территорию Украины российских диверсионных групп и оружия Госпогранслужба Украины, по нашим данным, остро нуждается в дополнительных силах и средствах, а также эффективной поддержке со стороны других силовых министерств и ведомств Украины. Особенно плачевной выглядит в этом плане ситуация на госгранице в Луганской и Донецкой областях", - написал он.

В тоже время он отмечает, что события в Мариуполе показали, что действия силовиков постепенно начинают входить в русло адекватной реакции на происходящие события.

По словам Тымчука, руководство силовиков, задействованных в АТО, демонстрирует способность оперативно принимать решения и отдавать соответствующие тактической обстановке приказы. Он также отметил эффективность Национальной гвардии (Внутренних войск).

“На сегодня это единственное формирование, к действиям которого вопросов практически не возникает”, - написал он и отметил также эффективность действий добровольческих подразделений.

"Боевой дух добровольцев оказался на высоте. Стоит также отметить профессиональные действия их командования, сумевшего очень быстро сориентироваться в обстановке и организовать взаимодействие подразделений" – констатировал он.