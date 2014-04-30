Янукович украл у государства более $100 млрд - ГПУ

20:17, 30 апреля 2014
Политика
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Более 100 миллиардов долларов украл у украинцев Виктор Янукович.

Янукович

Такое заявление сделал и.о. генпрокурора Олег Махницкий в Лондоне, на Форуме по возвращению похищенных активов, передает 5 канал.

По его словам, часть этих средств оказалась в европейских банках, часть вывезли в Россию. По меньшей мере 32 миллиарда - утверждает Махницкий, перевезли через границу в начале года наличными - в грузовиках.

Из этих средств якобы и финансируют деятельность сепаратистов на Востоке Украины.

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