Янукович украл у государства более $100 млрд - ГПУ

Такое заявление сделал и.о. генпрокурора Олег Махницкий в Лондоне, на Форуме по возвращению похищенных активов, передает 5 канал.

По его словам, часть этих средств оказалась в европейских банках, часть вывезли в Россию. По меньшей мере 32 миллиарда - утверждает Махницкий, перевезли через границу в начале года наличными - в грузовиках.

Из этих средств якобы и финансируют деятельность сепаратистов на Востоке Украины.