Янукович украл у государства более $100 млрд - ГПУ
20:17, 30 апреля 2014Политика
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Более 100 миллиардов долларов украл у украинцев Виктор Янукович.
Янукович похитил у государства более $100 млрд - Махницкий
Такое заявление сделал и.о. генпрокурора Олег Махницкий в Лондоне, на Форуме по возвращению похищенных активов, передает 5 канал.
По его словам, часть этих средств оказалась в европейских банках, часть вывезли в Россию. По меньшей мере 32 миллиарда - утверждает Махницкий, перевезли через границу в начале года наличными - в грузовиках.
Из этих средств якобы и финансируют деятельность сепаратистов на Востоке Украины.
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