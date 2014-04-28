Янукович и Ко вывезли в Москву $32 млрд, они идут на сепаратизм - ГПУ

Об этом заявил исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Олег Махницкий в интервью британскому изданию "Financial Times", сообщает ГПУ.

«В настоящее время Российская Федерация официально прячет фактически преступников, таких как Янукович, Пшонка, Захарченко, не признавая их вину», - заявил он.

"Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка публично заявил, что Россия не выдаст их. С Украиной сотрудничают все государства, кроме России. По последним оперативным данным, только в Россию вывезено минимум 32 млрд. долл. США.", - отметил глава Генпрокуратуры.

По его словам, на запросы Украины о помощи откликнулись Австрия, Княжество Лихтенштейн, Швейцария.

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В частности, по данным швейцарской стороны, на конец 2012 года на счетах в швейцарских банках находилось 2 млрд. долл. средств украинского происхождения. По убеждению Олега Махницкого, "указанная сумма не могла быть получена законным путем или же часть средств, полученная законно, была незначительной".

Генпрокуратура Украины начала ряд уголовных дел, в рамках которых изучаются данные по фактам незаконного завладения государственным имуществом, проведения незаконных финансовых операций.

Как отметил Олег Махницкий, в ходе следствия наложен арест на личное имущество подозреваемых: Виктора Януковича, Андрея Клюева, Александра Януковича, Николая Присяжнюка, и их счета в банковских учреждениях Украины на общую сумму почти 1 млрд. 300 млн. грн., в том числе в ценных бумагах - на 1 млрд. 167 млн. грн., свыше 9,6 млн. американских долларов и 214 тысяч евро.

Самое страшное, по мнению руководителя Генеральной прокуратуры, это то, что эти средства расходуются как на поощрение массовых убийств, так и на финансирование сепаратизма.