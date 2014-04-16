Махницкий: Януковича задержат, если он вернется в Украину

Об этом заявил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий, комментируя информацию российских СМИ о возможном появлении Януковича в Донецке, передает ТСН.

"Конечно, если Виктор Янукович появится в Украине, будут приниматься меры по его задержанию. Потому что есть соответствующие процессуальные решения, ему сообщали о подозрении. Есть решение о его задержании и есть решение суда о взятии его под стражу", - заявил Махницкий.

И.о. генпрокурора напомнил, что в отношении Януковича расследуется 4 производства.