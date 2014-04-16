Махницкий: Януковича задержат, если он вернется в Украину

22:03, 16 апреля 2014
Политика
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Если экс-президент Виктор Янукович появится в Украине, правоохранители сделают все для его задержания.

Януковича затримають, якщо він повернеться / REUTERS

Об этом заявил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий, комментируя информацию российских СМИ о возможном появлении Януковича в Донецке, передает ТСН.

"Конечно, если Виктор Янукович появится в Украине, будут приниматься меры по его задержанию. Потому что есть соответствующие процессуальные решения, ему сообщали о подозрении. Есть решение о его задержании и есть решение суда о взятии его под стражу", - заявил Махницкий.

И.о. генпрокурора напомнил, что в отношении Януковича расследуется 4 производства.

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