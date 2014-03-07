От СБУ требуют возбудить еще одно уголовное дело против Януковича

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили председатель этой Комиссии Владимир Василенко, заместитель председателя Станислав Батрин и член президиума Михаил Басараб, сообщили УНИАН в пресс-службе Общественной комиссии по расследованию нарушений прав человека.

Комиссия обнародовала соответствующее заявление к СБУ с требованием возбудить уголовное дело в отношении Януковича. Заявители отмечают, что призыв Януковича стал основанием для вооруженного вторжения РФ на территорию Украины.

«Подчеркиваем, что призывы Януковича о необходимости восстановления законности, мира, правопорядка и стабильности в Украине путем использования вооруженных сил Российской Федерации являются действиями, которые преследуются уголовным законом. Важно подчеркнуть, что всестороннее изучение Комиссией социально-политической ситуации в Украине и тщательная проверка фактов и документации удостоверяет, что в государстве функционируют легитимные органы власти, которые имеют возможность самостоятельно обеспечить состояние законности, мира, и правопорядка. Вместо этого, именно активные и преднамеренные действия Российской Федерации всецело направлены на подрыв легитимности органов власти Украины, путем провокации беспорядков и нарушения законов Украины гражданами РФ», - заявил Василенко.

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При этом Басараб добавил, что Россия, понимая отсутствие доказательств для своей агрессии, поспешно имитировала общественное противостояние в Украине уже в ходе своей экспансии на ее территорию. «С этой целью в Крым, южные и восточные области Украины перебросили группы российских «гастролеров», задачей которых были провокации, физическое насилие, мародерство и захват административных зданий. В то же время российским спецназовцам было поручено оказывать циничное психологическое давление на украинских военных, чтобы спровоцировать их на применение оружия», - констатировал он.

В свою очередь Батрин подчеркнул, что Общественная комиссия настаивает на том, что легитимные органы государственной власти Украины должны принять срочные меры к прекращению уголовных деяний, которые сегодня совершаются в восточных регионах Украины и особенно в АРК Крым.

«Идет речь не об обычных гражданах, которым, конечно, должно быть гарантировано право на мирные собрания и свободу слова и мнения, - а вместо этого обращается внимание на необходимость взятия под стражу и дальнейшее привлечение к уголовной ответственности отдельных личностей, которые разжигают межэтническую вражду, совершают действия, направленные на свержение конституционного строя, призывают к сепаратизму, к присоединению территории Украины к Российской Федерации. При этом не имеет значения, совершаются такие преступные действия через организацию заведомо незаконного референдума или через принятие отдельных решений индивидуального или коллективного характера», - подчеркнул Батрин.