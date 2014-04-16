Российские СМИ: Янукович вернется в Украину на Пасху

Об этом изданию REGNUM сообщил источник в посольстве Республики Польша в Украине.

"Януковича вернут в Донецк в воскресенье. По моим данным, Кремль еще не определился с будущим общественно-политическим строем Донбасса. Рассматриваются два варианта: это может быть как независимая Донецкая республика, так и федеральный округ в составе Российской Федерации по примеру Крыма", - заявил источник.

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Ранее депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что к 1 мая Янукович вернется в Украину - "при определенной поддержке армии Юго-Востока Украины".