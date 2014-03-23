В Крыму российские оккупанты захватили уже трех командиров украинских военных частей

Российские оккупанты захватили трех командиров украинских военных частей в Крыму: командира воинской части А4398 (г. Севастополь) капитана 2 ранга Демьяненко В.М., заместителя командующего Военно-морских сил ВСУ береговой обороны - начальника Управления войск береговой обороны генерал-майора Игоря Воронченко и командира воинской части в Бельбеке Юлия Мамчура.

Напомним, Юлий Мамчур был захвачен 22 марта российским спецназом, арестован и доставлен в военную тюрьму в Севастополе.

Игорь Воронченко уже около суток не выходит на связь: накануне в 11.00 он выехал из Симферополя в сопровождении нескольких людей в неизвестном направлении.

Сегодня также был незаконно задержан командир воинской части Севастополя Демьяненко.