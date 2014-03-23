В Крыму похищен заместитель командующего ВМС Украины по береговой обороне - СМИ
В Крыму похищен заместитель командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины по береговой обороне - начальник Управления войск береговой обороны генерал-майор Игорь Воронченко.
Как сообщает «Украинская правда», по данным «5 канала», Воронченко уже около суток не выходит на связь: накануне в 11.00 он выехал из Симферополя в сопровождении нескольких людей в неизвестном направлении.
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"Допускают, что он может быть похищен российскими оккупантами", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем, группа "Информационное сопротивление" сообщает, что Воронченко "арестован" и содержится под стражей в Севастополе.
По предварительной информации, это может быть комендатура Черноморского флота РФ или СИЗО.
Генерал-майор Воронченко, по существу, взял под контроль все украинские войска в Крыму, которые остаются верными украинской присяге, он же готовил их для отбытия на материк.