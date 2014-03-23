Юлий Мамчур арестован и находится в военной тюрьме в Севастополе - СМИ
Юлий Мамчур - командир воинской части в Бельбеке, захваченной 22 марта российским спецназом, арестован и доставлен в военную тюрьму в Севастополе.
Об этом журналистам ABC News заявила жена Мамчура, сообщает «Украинская правда».
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По ее словам, Мамчур позвонил по телефону ей и сообщил, что арестован и что его отправляют в военную тюрьму в Севастополе.
После этого телефонная связь с ним перервалась.
Вместе с тем, подчиненные Мамчура в в/ч в Бельбеке заявили, что не покинут захваченную российскими войсками базу, пока Мамчур не вернется.
Как известно, 22 марта состоялся штурм авиабазы в Бельбеке, на территорию воинской части прорвались представители «самообороны Крыма». Ворота в часть были проломлены с помощью БТРа. Источники утверждают, что во время штурма были слышны выстрелы, в штурме было задействовано не менее 6 единиц БТР-80.
Позже стало известно, что командира воинской части Мамчура похитили российские военные.