В Крыму российские оккупанты незаконно задержали капитана 2 ранга Демьяненко

"Сегодня, 23 марта 2014 г, в Крыму оккупантами был незаконно задержан командир воинской части А4398 (г. Севастополь) капитан 2 ранга Демьяненко В.Н. Факт задержания зафиксирован. Лица, осуществлявшие захват украинского офицера, и их принадлежность, установлены", - пишет руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.

Командование структур Минобороны, в составе которых находится в\ч А4398, требует немедленно освободить капитана 2 ранга Демьяненко, информирует Тымчук. Читайте такжеВоенные опровергают информацию об освобождении Командира воинской части в Бельбеке Мамчура

"Как сообщили группе "Информационное Сопротивление" в управлении данных структур, в случае невыполнения этого требования будет применен весь комплекс мер по освобождению данного офицера и освобождению других военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые похищены российскими военнослужащими и незаконными вооруженными формированиями АРК", - говорится в сообщении.

Командование данных структур Минобороны также высказывает недоумение по поводу выполнения заявлений высшего руководства Российской Федерации, в первую очередь президента РФ Владимира Путина и Министра обороны генерала армии Шойгу, относительно каких-то "гарантий безопасности личному составу Вооруженных Сил Украины и членам их семей в Автономной республике Крым". Поскольку эти обещания в реальности оказываются ложью.