На Донетчине сельские жители заблокировали склады с оружием

Они перегородили дорогу грузовикам с боеприпасами и не пускают их за пределы воинской части. Руководство части говорит, что имеют приказ Минобороны Украины передать оружие для обеспечения им личного состава. Но выполнить его не могут.

Об этом сообщается в спецвыпуске ТСН.

Об инциденте сообщили и чиновникам, и местной власти и милиции, однако никакой реакции не дождались.

"Наша часть обеспечивает воинские части Министерства обороны стрелковым оружием. Сроки поставки оружия у нас стоят. Согласно документам, по которым мы должны выполнить задание, а они сейчас срываются", - говорит заместитель командира воинской части Артемовска Эдуард Лебеденко.

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В то же время, участники пикета опасаются, что это оружие будет использовано против них, поэтому не позволяют грузовикам двигаться.

"Вывозится оружие, мы можем только догадываться, куда она вывозится. И, скорее всего, это оружие будет использоваться против нас. Пока разберутся политики, пока разберутся военные - пусть оно останется здесь", - говорит местный житель Анатолий Харитоненко.