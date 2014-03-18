Турчинов обозвал Путина фашистом и пригрозил ответственностью за аннексию Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

"Временная оккупация Автономной Республики Крым не позволит РФ реализовать свои захватнические планы... Мы хотим предупредить президента Путина, который несет непосредственную ответственность за эту провокацию, политическое руководство РФ, что они будут отвечать перед всем миром за те преступления, которые они сегодня творят на территории нашей страны... Крым был и будет частью нашей страны. Это позиция Украины и всех цивилизованных стран мира", - сказал Турчинов.Читайте такжеВ Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя

Он также отметил, что сегодня президент РФ "который любит много говорить о фашизме, копирует фашистов прошлого века, анексуючи территорию независимой страны, которая признана всем миром".

"Это очень опасная политическая игра. Это провокация не только против нашей страны. Это попытка дестабилизировать ситуацию в регионе, в Европе и всем мире", - подчеркнул Турчинов.Читайте такжеУкраина и весь мир не признают аннексию Крыма - Турчинов

Он также призвал украинцев хранить спокойствие.

"Наше дело правильная. С нами правда, Бог и Украина", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

Сегодня, 18 марта, президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ два новые субъекты - Крым и Севастополь.

Также сегодня в Кремле Путин и нелегитимные руководители Крыма и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российской Федерации Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.