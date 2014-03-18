Путин призывает США и Германию с пониманием отнестись к аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе обращения к Федеральному собранию РФ, обосновывая аннексию Крыма.

«Сегодня я хочу обратиться и к народу Соединенных Штатов Америки, к людям, которые со времен основания этого государства, принятия Декларации независимости гордятся тем, что свобода для них превыше всего. Разве стремление жителей Крыма к свободному выбору своей судьбы не является такой же ценностью? Поймите нас», - сказал Путин.Читайте такжеМИД: Присоединение Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией и здравым смыслом

Он также верит, что его поймут и европейцы, прежде всего, немцы.

«Напомню, что в ходе политических консультаций по объединению ФРГ и ГДР на, мягко говоря, экспертном, но очень высоком уровне, представители далеко не всех стран, которые являются и являлись тогда союзниками Германии, поддержали саму идею объединения. А наша страна, напротив, однозначно поддержала искреннее, неудержимое стремление немцев к национальному единству. Уверен, что вы этого не забыли, и рассчитываю, что граждане Германии также поддержат стремление русского мира, исторической России к восстановлению единства», - заявил он.

При этом Путин поблагодарил Китай и Индию, которые «пониманием подошли к нашим шагам в Крыму».