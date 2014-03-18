МИД: Присоединение Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией и здравым смыслом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"То, что состоялось сегодня в Москве, не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом", - сказал он.

Перебыйнис отметил, что Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России. "Украина будет принимать все международные меры для возобновления «статус-кво», - сказал представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Путина о введении войск в Украину.Читайте такжеМИД Украины "настойчиво просит" мир не признавать "Республику Крым"

При этом с 27 февраля вооруженные люди без знаков отличия блокируют и захватывают военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

Сегодня, 18 марта, президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь. А в Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Так называемый «Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.