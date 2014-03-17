Константинов предложит украинским военным и чиновникам принести присягу или нести службу вне Крыма

Как сообщает пресс-центр крымского парламента, об этом заявил спикер распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов.

«Те, кто по своим убеждениям не принимает крымской независимости и остаётся верен украинскому государству, не будут преследоваться. Так, военнослужащим украинских Вооружённых сил будет предоставлена альтернатива: нести службу в Крыму, принеся присягу Республике, или продолжить её вне пределов Крыма – в составе украинской армии. Тот же принцип будет применен к госслужащим, работникам силовых структур, ко всем, принимавшим присягу на верность Украине. Никто никого насильно заставлять переприсягать не будет», - заявляет Константинов.

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Как сообщал УНИАН, распущенный Верховной Радой Украины парламент Автономной Республики Крым в понедельник провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики. Также предусматривается, что город Севастополь будет иметь особый статус в Республике Крым.

Распущенный Верховной Радой Украины парламент АРК был переименован в Государственный Совет Республики Крым – парламент Республики Крым.