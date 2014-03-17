В ВР зарегистрирован законопроект о лишении мандатов депутатов за прогулы

Законопроект №4474 зарегистрирован народными депутатами Валерием Мошинским, Юрием Благодиром и Юрием Шаповаловым 17 марта.

Текст проекта закона и сопроводительные документы к нему на сайте Верховной Рады пока отсутствуют.

Документ предлагается к рассмотрению Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.