В ВР зарегистрирован законопроект о лишении мандатов депутатов за прогулы
14:41, 17 марта 2014Политика
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины в связи с отсутствием без уважительной причины на заседаниях Верховной Рады Украины.
В ВР зарегистрирован законопроект о лишении мандатов депутатов за прогулы
/рада inpress.ua
Законопроект №4474 зарегистрирован народными депутатами Валерием Мошинским, Юрием Благодиром и Юрием Шаповаловым 17 марта.
Текст проекта закона и сопроводительные документы к нему на сайте Верховной Рады пока отсутствуют.
Документ предлагается к рассмотрению Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.
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