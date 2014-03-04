Пограничники начали операцию ”Граница” по недопущению ввоза из России в Украину оружия и боеприпасов
Государственная пограничная служба начала операцию ”Граница” по недопущению въезда в Украину с территории России организованных групп, отдельных личностей, которые могут принимать участие в мероприятиях экстремистского характера на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин.
По его словам, в рамках операции предусмотрено недопущение перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на восточном участке границы. Операция осуществляется при помощи МВД и СБУ.
Читайте такжеНа границе с Россией будет усилен контроль за группами людей, которые въезжают в Украину - АваковШишолин объяснил, что будет усилен пограничный контроль административных территорий Запорожской и Херсонской областей и Крыма.
”Мы выполняем сегодня эту задачу бок о бок с военнослужащими 79-й отдельной аэромобильной бригады в городе Николаев”, - сообщил он.
По его словам, идущих из Крыма дорогах выставлено три блокпоста.
Шишолин констатировал, что Крым находится в фактической изоляции.
”Сегодня расчет на выполнение задач лишь теми, кто находится внутри Крыма”, - подчеркнул он.