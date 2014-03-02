Стали известны новые фамилии кандидатов на должности губернаторов
На должность председателя Луганской облгосадминистрации согласован Михаил Болотских, который работал председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.
Кроме того, руководителем Киевской области может стать бывший нардеп и руководитель Ровенской области Виктор Матчук, которого на должность предложила партия "Удар".
По распределению в середине оппозиции должность руководителя Львовской области отошла партии "Свобода". Источники сообщают, что наиболее вероятным кандидатом является Ирина Сех.
Как известно, согласования руководителей областей происходит в ночь с субботы на воскресенье в Верховной Раде, где присутствуют и.о. президента Александр Турчинов и премьер Арсений Яценюк.
Экс-глава правительства Юлия Тимошенко, которая также принимала участие в этом заседании, в настоящее время встречается с французской делегацией, в которую вошел философ, писатель, политический журналист Бернар-Анри Леви.
Ранее сообщалось, что руководителем Донецкой ОГА может стать бизнесмен Сергей Тарута, а Днепропетровской - бизнесмен Игорь Коломойский.