Стали известны новые фамилии кандидатов на должности губернаторов

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

Кроме того, руководителем Киевской области может стать бывший нардеп и руководитель Ровенской области Виктор Матчук, которого на должность предложила партия "Удар".

По распределению в середине оппозиции должность руководителя Львовской области отошла партии "Свобода". Источники сообщают, что наиболее вероятным кандидатом является Ирина Сех.

Как известно, согласования руководителей областей происходит в ночь с субботы на воскресенье в Верховной Раде, где присутствуют и.о. президента Александр Турчинов и премьер Арсений Яценюк.

Экс-глава правительства Юлия Тимошенко, которая также принимала участие в этом заседании, в настоящее время встречается с французской делегацией, в которую вошел философ, писатель, политический журналист Бернар-Анри Леви.

Ранее сообщалось, что руководителем Донецкой ОГА может стать бизнесмен Сергей Тарута, а Днепропетровской - бизнесмен Игорь Коломойский.