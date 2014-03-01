Путин будет самостоятельно решать, сколько войск вводить в Украину - сенатор

Президент России Владимир Путин самостоятельно будет принимать решение о количестве войск, которые будут вводиться в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал член Совета Федерации Виктор Озеров.

«В случае дачи согласия Советом Федерации на использование президентом наших вооруженных сил за территорией РФ, численность, количество вооружений и военной техники, то законом определено, что Верховный главнокомандующий определяет это самостоятельно», - сказал Озеров.

Читайте такжеСовет Федерации РФ разрешил Путину начать войну с Украиной

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2009 года на то время президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне», определяющий порядок использования Вооружённых сил за рубежом.

Федеральный закон принят Государственной думой 23 октября 2009 года и одобрен Советом Федерации 30 октября 2009 года.

Федеральным законом дополняется статья 10 Федерального закона «Об обороне» пунктом 21, определяющим, что в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и Федеральным законом «Об обороне» формирования Вооружённых сил Российской Федерации могут оперативно использоваться за пределами территории Российской Федерации для решения следующих задач:

Читайте такжеРФ: НАТО и США не могут ввести войска в Украину, потому что Россия не давала на это разрешение

- отражение вооружённого нападения на формирования Вооружённых сил Российской Федерации, другие войска или органы, дислоцированные за пределами территории Российской Федерации;

- отражение или предотвращение вооружённого нападения на другое государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой;

- защита граждан Российской Федерации за рубежом от вооружённого нападения на них;

- борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.

Федеральный закон «Об обороне» дополняется также статьёй 10 определяющей в соответствии с положениями статьи 102 Конституции Российской Федерации порядок принятия решения об оперативном использовании Президентом Российской Федерации формирований Вооружённых сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации.

Читайте такжеРоссию обвинили в намерении создать в Крыму марионеточное пророссийское полугосударство

5 ноября 2009 Медведев заявил, что закон об использовании армии за пределами страны будет применяться только в «случае крайней необходимости».

«Сегодня у нас с правовой точки зрения нет проблем. Конечно, такого рода решения (об использовании армии за пределами РФ - УНИАН) носят абсолютно чрезвычайный характер, и, естественно, будут приниматься только в случае крайней необходимости», - сказал Медведев.

Он отметил, что недавний опыт России показал, что правовой механизм для таких действий должен быть.