ГАИ не пропускает автомобили на Михайловскую площадь
16:10, 19 февраля 2014Политика
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На улице Владимирской напротив гостиницы «Хайят» активисты помогают проехать легковым автомобилям на Михайловскую площадь.
На фото - священник греется на Михайловской площади
В Киеве на улице Владимирской напротив отеля ”Хайят” активисты «Дорожного контроля» и Майдана помогают проехать легковым автомобилям в сторону Михайловской площади.
При этом двое инспекторов ГАИ стараются не пропустить легковые машины к Михайловской, передает корреспондент УНИАН.
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Инспекторы не могут объяснить свои действия или предоставить какие-либо документы по ограничению движения в центре города .
На место инцидента на улице Владимирской приехали 8 бойцов ”Беркута” с автоматами. Митингующие вступили с ними в разговор.
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