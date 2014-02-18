Столкновения между активистами и милицией в Мариинском парке прекратились
12:56, 18 февраля 2014Политика
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Милицейский кордон отошел вглубь парка ближе к палаткам сторонников Партии регионов.
Столкновения в Мариинском парке прекратились / REUTERS
Столкновения между активистами Майдана и милиционерами в Мариинском парке прекратились.
Как передает корреспондент УНИАН, милицейский кордон отошел вглубь парка ближе к палаткам сторонников Партии регионов.
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В то же время на улице Грушевского со стороны станции метро «Арсенальная» продолжают находиться отряды Самообороны Майдана, которые оттеснили «титушек», пытавшихся прорваться в Мариинский парк.
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