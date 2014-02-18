Столкновения между активистами и милицией в Мариинском парке прекратились

Столкновения между активистами Майдана и милиционерами в Мариинском парке прекратились.

Как передает корреспондент УНИАН, милицейский кордон отошел вглубь парка ближе к палаткам сторонников Партии регионов.

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В то же время на улице Грушевского со стороны станции метро «Арсенальная» продолжают находиться отряды Самообороны Майдана, которые оттеснили «титушек», пытавшихся прорваться в Мариинский парк.