Комнаты в Украине стремительно дорожают: где цены взлетели, а где упали

Самыми дорогими городами для аренды комнаты стали Ужгород, Львов и Киев.

В Украине выросла стоимость аренды и покупки комнат. В то же время наблюдается снижение спроса и предложения на такой тип жилья.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое находится в распоряжении УНИАН, в декабре 2025 года медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 тыс. грн, что на 14% больше, чем в конце 2024 года.

Отмечается, что самыми дорогими городами для аренды комнаты стали Ужгород (6 тыс. грн), Львов (5 тыс. грн) и Киев (4,2 тыс. грн). Несмотря на высокие цены, рост здесь составил от +5% до +10% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Наиболее заметные проценты роста цен фиксировали в городах, приближенных к зоне боевых действий, а именно: Николаев, Сумы, Харьков. Здесь за год медианная цена аренды комнаты выросла в пределах 20-25% - до 2,4-2,5 тыс. грн. Более умеренный рост - на 15% - произошел в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске, Ривне - медианная цена аренды комнаты в декабре 2025 года в этих городах достигла 4 тыс. грн.

Снижение медианной стоимости аренды комнаты, сравнивая декабрь 2025 и декабрь 2024 года, произошло только в Херсоне (-21% - до 1,5 тыс. грн) и Чернигове (-4% - до 2,2 тыс. грн).

Что касается уровня предложения и спроса по стране, то был зафиксирован спад на долгосрочную аренду комнаты. Количество объявлений уменьшилось на 5%, а количество откликов – на 12%.

Цены на покупку комнат

Аналитики отмечают, что по состоянию на декабрь 2025 года медианная цена покупки комнаты составляет 442 тыс. грн (10,2 тыс. долл.). Рост стоимости по сравнению с декабрем 2024 года составил +11%. Количество отзывов почти не изменилось (+0,4%), зато количество объявлений снизилось на 8% по Украине.

Наибольший рост медианных цен – более 50% – на покупку комнат произошел в областных центрах запада Украины:

Ужгород +82% - до 769 тыс. грн (17,7 тыс. долл.);

Черновцы +70% - до 759 тыс. грн (17,5 тыс. долл.);

Ивано-Франковск +68% – до 930 тыс. грн (21,4 тыс. долл.);

Львов +62% - до 1,2 млн грн (27,6 тыс. долл.);

Луцк +58% - до 864 тыс. грн (19,9 тыс. долл.).

При этом меньшие показатели роста фиксировали: в Виннице +25% - до 789 тыс. грн (18,2 тыс. долл.), Днепре +24% - до 570 тыс. грн (13,1 тыс. долл.), Житомире +22% - до 658 тыс. грн (15,1 тыс. долл.), Тернополе +25% - до 570 тыс. грн (13,1 тыс. долл.). В столице медианная цена покупки комнаты стала выше на 14% - 754 тыс. грн (17,4 тыс. долл.). На этом же уровне показатель в Одессе - +13%, но медианная цена заметно ниже: 423 тыс. грн (9,7 тыс. долл.).

Снижение медианной стоимости покупки комнаты наблюдалось в:

Запорожье -5% - до 232 тыс. грн (5,3 тыс. долл.);

Полтаве -6% - до 477 тыс. грн (10,9 тыс. долл.);

Черкассах -3% - до 501 тыс. грн (11,5 тыс. долл.).

"Несмотря на общее снижение спроса, медианные цены продолжают расти. Если говорить об аренде комнат, наибольший прирост произошел на востоке и юге Украины. Что касается покупки, то ситуация другая: наибольшие показатели роста фиксировались в городах запада", - говорится в исследовании.

Жилье в Украине - последние новости

Аналитики "OLX Недвижимость" подсчитали, что дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове, Киеве и Ивано-Франковске. В то же время самое низкое соотношение стоимости аренды к доходу в Херсоне.

Ранее сообщалось, что в прошлом году спрос на покупку квартир вырос на 4%, тогда как предложение сократилось на 15%. Средняя стоимость квартир по Украине на вторичном рынке за год тогда выросла на 19% и составила более 52,6 тысячи долларов.

