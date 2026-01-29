'Евровидение-2026': названы имена ведущих шоу

В этом году конкурс будут вести известные австрийцы.

Уже в мае состоится 70-й международный песенный конкурс "Евровидение". И пока организаторы активно готовятся к шоу, стало известно, кто будет ведущими в этом году.

Так, на официальной странице в Instagram опубликован ролик с Викторией Сваровски и Михаэлем Островски. Именно они проведут конкурс в Вене.

"Виктория Сваровски и Михаэль Островски – две мотивированные, увлекательные и необыкновенные личности, которые проведут нас через впечатляющие шоу "Евровидения". Наша цель – увлечь международную аудиторию со всего мира сенсационным телевизионным опытом", – подчеркнула программный директор ORF Стефани Гройсс-Горовиц.

Видео дня

К слову, Виктория Сваровски – это австрийская телеведущая, певица, модель, дизайнер, наследница известного бренда кристаллов Swarovski. Участвовала во многих телешоу и была судьей проекта Das Supertalent. Как модель она появлялась на обложках ряда модных журналов.

Михаэль Островски – австрийский актер, телеведущий и режиссер. Он известен своими комедийными ролями. Наибольший успех ему принесла лента "Nacktschnecken" ("Голые улитки").

К слову, полуфиналы "Евровидения-2026" пройдут 12 и 14 мая, а гранд-финал конкурса можно будет увидеть 16 мая.

Напомним, ранее были обнародованы песни участников Нацотбора на "Евровидение", который состоится уже 7 февраля.

