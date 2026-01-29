Специалисты призывают людей, часто использующих аэрогрили, провести немедленную проверку своих приборов.

Если у вас уже есть аэрогриль или если вы все еще думаете перед покупкой, что лучше - аэрогриль или мультипечь, вам нужно знать этот фактор.

Специалисты по чистке из компании Fountain Filters подчеркнули необходимость регулярных осмотров и тщательной очистки аэрофритюрниц для предотвращения опасного роста плесени.

Их рекомендации о том, как отмыть аэрогриль после использования, приводит популярное Британское издание "Express".

Чем отмыть аэрогриль внутри – лучшие средства для регулярной чистки

Аэрофритюрницы или аэрогрили стремительно набирают популярность на кухнях по всему миру: многие домохозяйки отказываются от традиционных духовок в пользу этих компактных устройств.

Их способность готовить блюда быстро и с минимальным количеством масла или вовсе без него делает их особенно привлекательными для людей, ценящих время.

Тем не менее эксперты в области здравоохранения предупреждают о серьезной опасности, которая может скрываться в плохо обслуживаемых приборах.

Внутренняя часть прибора, особенно корзина, может превратиться в благоприятную среду для плесени, если ее не очищать и не сушить после каждого использования. Со временем накопившийся жир и остатки пищи усугубляют проблему, поэтому крайне важно проводить чистку после каждого использования, чтобы споры плесени не успели закрепиться.

Луиза Аллен, соучредитель Fountain Filters, предупреждает, что плесень представляет собой "серьезную угрозу для здоровья", на которую люди не обращают внимания. При этом многие не знают, чем отмыть аэрогриль, и боятся использовать бытовую химию.

На самом же деле аэрогриль лучше всего отмывать методом прогрева с водой и моющим средством:

• залейте в чашу горячую воду;

• добавьте 1 ст. л. соды и немного моющего средства;

• включите устройство на 10-15 минут при 180-200°С.

Пар размягчит жир – после чего останется лишь сполоснуть корзину мягкой губкой.

Отмывать аэрогриль моющими средствами безопасно, если после этого тщательно сполоснуть водой и высушить все детали.

Как отмыть аэрогриль от нагара и пригоревших остатков

Если в том, чем отмыть аэрогриль от жира, вопросов быть не должно, то с накипью или нагаром могут возникнуть трудности.

Когда метод самоочистки не помогает, можно попробовать сочетание соды и воды. Нанесите их на места загрязнения и оставьте на 10-15 минут.

Затем почистите корзину вашего аэрогриля мягкой мочалкой или тряпкой.

Ни в коем случае не используйте жесткие или проволочные мочалки, так как они могут повредить антипригарное покрытие.

Наконец, если вы уже знаете, как почистить аэрогриль, следует завести себе привычку, мыть его после каждого применения. О рисках опрометчивого отношения к этому предупреждает эксперт:

"Воздействие плесени может привести к ряду проблем со здоровьем – от легких аллергических реакций, таких как чихание и кожная сыпь, до более серьезных респираторных заболеваний, особенно у людей с астмой или ослабленным иммунитетом".

