Новый Xiaomi получил рекордную батарею 9000 мАч и дизайн в стиле iPhone 17 (фото)

Xiaomi официально представила новый смартфон Redmi Turbo 5 Max. Главной особенностью новинки стал огромный аккумулятор 9000 мАч – самая большая емкость, которую китайский бренд когда-либо устанавливал в свои телефоны, пишет Gizmochina.

По словам Xiaomi, заряда должно хватить на 11 часов беспрерывной работы экрана. Кроме того, аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и реверсивную зарядку 27 Вт для подзарядки других гаджетов.

В основе смартфона лежит процессор Dimensity 9500s, который представляет собой "урезанную" версию флагманского Dimensity 9500. В паре с ним может использоваться до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 512 ГБ флеш‑накопителя UFS 5.1. Еще он получил 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц, основной сенсор на 50 Мп Light Hunter 600 с OIS и защиту от пыли и воды по стандарту IP69K.

На задней панели размещена вертикальная двойная камера, как у iPhone 17. Из коробки телефон работает на базе Android 16 с оболочкой HyperOS 3, поддерживает Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и оснащен ультразвуковым сканером отпечатков под экраном.

Цена Redmi Turbo 5 Max в Китае стартует с 2499 юаней (около 350 долларов). Смартфон доступен в нескольких цветах, а впоследствии должен появиться на глобальном рынке под брендом Poco – как Poco X8 Pro Max.

Ранее в сети появились подробности о пятой модификации серии Xiaomi 17 с приставкой Max. Телефон получит уникальную как для флагмана батарею 8000 мАч, флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и перископную камеру.

Бенчмарк AnTuTu делился рейтингом лучших Android-смартфонов по соотношению цены и мощности. В бюджетной категории лидером оказался vivo Y200 GT, а подборку флагманов возглавляет iQOO 15.

