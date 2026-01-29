Чтобы лук стал золотистым, а не пригорел, важно жарить его правильно.

Лук – это главный продукт на кухне. О том, что дает лук организму, помимо аромата и сладости, мы уже писали. Вкратце – он также очень полезен.

Обычно его кладут на сковороду первым, так как при жарке он выделяет сахар и создает сильный аромат, который потом передается остальным ингредиентам.

Поэтому чтобы блюдо получилось действительно вкусным, нужно знать, как правильно жарить лук до золотистой корочки.

Как лучше всего жарить лук – с этим знанием, ваши блюда будут как в ресторане

Для начала сковорода должна быть хорошо разогрета, масла должно быть достаточно, чтобы покрыть дно. При этом конфорку лучше выставлять на средний огонь, чтобы лук успел сначала стать мягким, а потом приобрел золотистый оттенок, не подгорая.

Лучше выкладывать лук на горячую сковороду, чтобы он сразу начал отдавать влагу и карамелизоваться.

Мешать нужно, чтобы влага испарилась как можно быстрее и весь лук обрел равномерный окрас. Но и не переусердствуйте – слишком быстрое перемешивание может превратить лук в однородное месиво.

При жарке крайне важно быстро убрать лишнюю жидкость. Люди, знающие это, часто сразу посыпают лук солью, чтобы она вытянула из него влагу. И это действительно работает – с одним "но": солить лук сразу после нарезки не стоит, иначе он станет слишком мягким и потеряет форму.

Так поступают шеф-повара в престижных ресторанах: ждут пару минут после начала жарки, и только потом добавляют соль.

Как пожарить лук хрустящим и не пережарить

В том, как жарить лук на сковороде, немалую роль играет контроль температуры. На сильном огне лук быстро подрумянится снаружи, а внутри останется сырым. А на слабом огне он просто размягчится, не приобретая цвета.

Сперва определитесь, как жарить лук: до золотистой корочки, чтоб он оставался мягким, или аж до хруста.

В первом случае начинайте жарить на среднем огне, и где-то через 3 минуты немного увеличьте жар, чтобы получить нужный цвет.

Во втором случае лучше сначала добавить к луку ложку муки и хорошенько их перемешать, а затем сразу отправить на сильно раскаленную сковороду с большим количеством масла.

Наконец, некоторые люди задаются вопросом, нужно ли накрывать лук крышкой при жарке.

Ответ тут простой – нет, крышка при жарке лука не нужна. Она задерживает пар, что плохо для испарения влаги. А для золотистой корочки, снова-таки, нужно, чтобы влага поскорее испарилась.

