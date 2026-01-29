Это мог быть'блуждающий' Patriot: эксперт о потере россиянами двух самолетов

Свитан не исключает возможность применения и авиационных средств поражения, то есть ракет с наших самолетов.

В потере Россией двух самолетов мог быть задействован "блуждающий" Patriot. Об этом в эфире Radio NV сказал Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор.

Отвечая на вопрос о потере накануне Россией Су-30 и Су-34, и мог ли это быть Patriot, он не исключил, что это может быть "начало работы наших средств поражения, которые мы в последнее время получили".

"Это могут быть и ракеты к F-16 более дальние или, допустим, к тем же "Миражам". И это могут быть так называемые "блуждающие" "Пэтриоты". Под это подпадает большой спектр зенитно-ракетных комплексов, которые используются в режиме наступательном, нападения. То есть вывода на, грубо говоря, линию боевого соприкосновения с более глубоким перехватом по тылу противника", - сказал Свитан.

Так, почеркнул он, для нас важно, что эти два вражеских самолета "отминусовали". Говоря о работе ЗРК в режиме нападения, эксперт выразил мнение, что такой процесс, скорее всего, сейчас возобновлен.

"И эти Сушки, которые падают на данный момент, - это как раз результаты этой работы. Хотя, еще раз повторюсь, не исключаю возможность применения и авиационных средств поражения, то есть применения ракет с наших самолетов", - отметил Свитан.

Авиапарк РФ сократился

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что за последние сутки Россия потеряла два самолета.

Один из них был сбит Силами обороны Украины над Черным морем, а второй упал в России, "очевидно, имея определенные технические неисправности".

Эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский подчеркнул, что это облегчит работу нашей авиации, а также БПЛА, наносящих удары по России.

