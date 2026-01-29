Эти знаки Зодиака будут грести деньги лопатой уже в ближайшие дни

В перечне есть представители знака Овен.

Составлен гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля 2026 года. Три знака Зодиака входят в фазу финансовой отдачи. Это неделя, когда начинают реализовываться усилия, к которым шли не один год, шаг за шагом выстраивая материальную стабильность, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

С момента входа Урана в Телец в 2018 году многое изменилось в вашем отношении к деньгам, безопасности и личной свободе. За это время вы научились действовать осознанно, не предавая собственные ценности, даже когда путь был непростым. Вы справлялись с задержками, неожиданными поворотами и внутренними сомнениями, пока Вселенная постепенно выстраивала условия для будущего результата.

3 февраля Уран в последний раз за этот цикл разворачивается в прямое движение в Тельце. С этого момента для трёх знаков Зодиака начинается период, когда вложенные ресурсы – время, энергия и терпение – начинают приносить реальную финансовую пользу.

Овен

С тех пор как Уран вошёл в Телец в 2018 году, ваше отношение к доходам и источникам заработка претерпело серьёзную трансформацию. Вам пришлось пересмотреть способы получения денег и сосредоточиться на создании более устойчивой и независимой финансовой модели. Этот транзит изменил не только ваши доходы, но и подход к управлению ресурсами.

Период был неровным, с резкими подъёмами и спадами, но вы не сошли с дистанции. Именно благодаря этому сейчас начинается этап вознаграждения. Во вторник, 3 февраля, Уран окончательно переходит в прямое движение в Тельце в рамках текущего цикла. В период с 3 февраля по 25 апреля вы закладываете новую финансовую систему, которая способна обеспечить вам долгосрочную свободу и стабильность.

После 25 апреля Уран покинет Телец и вернётся туда только в 2102 году, закрывая важную главу вашего финансового развития.

Близнецы

С 2023 года Сатурн движется по вашему сектору карьеры и социального статуса, требуя максимальной ответственности, дисциплины и честности. Этот период был направлен на укрепление профессиональной позиции и улучшение материального положения. Сейчас транзит подходит к завершению, поскольку Сатурн проводит последние недели в Рыбах, а Меркурий входит в этот же знак.

Обращайте особое внимание на сигналы и предложения, которые появляются в течение недели. Сатурн склонен приносить награды ближе к концу своего пути. Финансовый успех может проявляться в виде небольших, но регулярных достижений, которые со временем складываются в ощутимый результат. Возможности, связанные с работой, обучением, поездками или расширением обязанностей, окажутся полезными как для карьеры, так и для доходов.

Водолей

С января прошлого года Северный узел движется по вашему финансовому сектору в Рыбах. Несмотря на в целом благоприятное влияние, этот транзит сопровождался ограничениями и необходимостью пересмотра ценностей. Теперь ситуация начинает проясняться: в летние месяцы Северный узел перейдёт в ваш знак, и вы постепенно начинаете ощущать результаты проделанной работы.

В воскресенье, 8 февраля, Северный узел в Рыбах формирует аспект с Луной в Скорпионе, указывая на новый вектор в профессиональной и финансовой сфере. Луна в Скорпионе усиливает стремление получать достойную оплату и признание за свои усилия. Это момент перехода на более высокий уровень. Не стоит соглашаться на компромиссы ради мнимого комфорта. Если вы чувствуете, что ваш вклад недооценён, эта неделя подходит для поиска возможностей, где ваши навыки и опыт будут по-настоящему востребованы.

