Два письма, которые изменили мир: как появилось слово 'OK' и почему его понимают повсюду

Шуточное сокращение из американских газет XIX века превратилось в глобальный языковой феномен.

Слово "ОК", состоящее всего из двух букв, стало одним из самых употребительных в мире – от политики и науки до бытовых разговоров и даже космических миссий. В то же время его происхождение долгое время оставалось загадкой для лингвистов, пишет IFLScience.

Универсальное, но странное

"OK" может означать одобрение, нейтральное согласие, сомнение или просто быть словом-паразитом. Его используют президенты, военные, ученые и обычные люди на всех континентах. При этом оно выглядит как аббревиатура, но произносится не как слово, а как названия букв – "о-кей".

Судебный лингвист Аллан Меткалф отмечал, что "OK" – слово, которое "не должно было прижиться", потому что оно слишком отличается от типичных языковых форм. Однако именно эта странность и сделала его уникальным.

Сотни версий происхождения

На протяжении десятилетий существовали десятки теорий о происхождении "OK". Его связывали с:

немецкими, французскими и британскими сокращениями;

греческой фразой "Ὅλα Καλά" ("все хорошо");

латинским "Omnis Correcta";

телеграфным сигналом "open key";

языками Западной Африки и языком индейцев чокто.

Некоторые президенты США, в частности Вудро Вильсон, даже подписывали документы как "Okeh", считая это коренным американским словом.

Ответ нашли в Бостоне

Ситуация изменилась в 1960-х годах, когда лингвист Аллен Уокер Рид обнаружил статью в газете Boston Morning Post от 23 марта 1839 года. Это – самое древнее известное письменное употребление "OK".

В материале объяснялось, что OK означает "oll correct" – шутливое, намеренно неправильное написание фразы "all correct". В то время в Бостоне была мода на аббревиатуры с ошибками – своеобразный сленг XIX века.

Политика сделала "OK" бессмертным

Слово могло бы исчезнуть вместе с модой, но его спасли президентские выборы 1840 года. Сторонники Мартина Ван Бюрена называли себя OK Club – по его прозвищу Old Kinderhook. Газеты подхватили игру слов, и "OK" вошло в массовую культуру.

С этого момента оно начало распространяться сначала в США, а затем – по всему миру.

Почему "OK" выжило

В отличие от слов "хорошо", "замечательно" или "отлично", "OK" не несет эмоциональной оценки. По словам Меткалфа, его сила – в нейтральности.

"OK позволяет согласиться или отказать, не выражая собственного отношения. Просто: OK или нет".

Сегодня это слово используют в дипломатии, медицине, IT, авиации и даже в общении с космонавтами.

