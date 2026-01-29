О роутерах практически не нужно думать после установки, но со временем их все же необходимо менять.

Качественное беспроводное оборудование в сочетании с быстрым и стабильным интернет-соединением обеспечивает надежную домашнюю сеть при минимальном обслуживании.

Однако со временем даже лучшие Wi‑Fi-системы устаревают и рано или поздно требуют замены.

Ранее мы писали, влияет ли разветвитель кабеля на скорость интернета, а как понять, что пора менять роутер, объясняет американская компания-провайдер "Ezee Fiber".

Сколько лет нормально работает роутер – как улучшить качество вайфая

Эксперты рекомендуют заменять роутер не реже одного раза в пять лет, а пользователям с большим количеством высокопроизводительных устройств и "умного дома" – каждые два-три года.

Хотя технически устройство может работать и дольше, через 5 лет постоянной работы его компоненты начинают изнашиваться.

Таким образом, как часто нужно менять роутер, зависит от интенсивности вашего пользования вайфаем: если он вам нужен только для умеренной работы с двумя-тремя устройствами, то замена роутера может не потребоваться вплоть до 7–8 лет.

Причины низкой скорости интернета у все еще работоспособных роутеров могут быть разными, поэтому перед заменой оборудования важно исключить другие факторы.

Первым делом убедитесь, что одновременно не подключено слишком много устройств или пользователей. Даже при сверхскоростном интернете оборудование может ограничивать скорость при больших нагрузках.

Попробуйте провести тест скорости при подключении всех устройств, а затем только одного. Если скорость остается низкой, подключите компьютер напрямую к роутеру кабелем.

Если проводное соединение обеспечивает высокую скорость, а беспроводное – нет, причиной может быть именно роутер.

Как понять, что роутер пора менять – распространенные причины поломок

Частые перебои в Wi‑Fi-сигнале делают работу из дома и потоковое воспроизведение контента затруднительными. Помимо "преклонного" возраста техники, у слабого вайфая могут быть и другие причины.

Место установки роутера

Одной из таких причин может быть расстояние, на которое должен распространяться сигнал. В больших домах может потребоваться более мощное или современное оборудование для полноценного покрытия.

Проверьте соединение, находясь рядом с роутером. Если сигнал остается слабым, роутер может быть устаревшим или недостаточно мощным.

Поломка оборудования

Явный признак необходимости замены роутера – его некорректная работа. Кнопки могут переставать реагировать, индикаторы – выходить из строя, а устройство – самопроизвольно перезагружаться.

Часто такие проблемы свидетельствуют о том, что роутер изнашивается и вскоре может полностью выйти из строя.

Несовместимость с современными устройствами

С развитием технологий новые устройства создаются для работы с современными стандартами Wi‑Fi.

Если вы недавно обновили телефон, компьютер, смарт-ТВ или устройства "умного дома", старый роутер может не обеспечивать их нормальную работу.

Также нередко люди задаются вопросом, нужно ли менять роутер при смене провайдера. Но эта мера излишняя – достаточно зайти в настройки роутера, сбросить старые параметры и настроить подключение под требования нового провайдера.

Перегрев роутера

Нормально, если роутер нагревается во время работы. Однако частый перегрев может указывать на то, что устройство больше не справляется с нагрузкой.

Размещайте роутер в хорошо вентилируемом месте. Если перегрев продолжается, это серьезный сигнал, что необходимо обновление.

