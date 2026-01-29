Цветы, ремонты, канализация: на что тратятся в Украине средства эконалога

В 2025 году бюджеты всех уровней получили 6,5 млрд грн экологического налога. Однако их направление нецелевое: вместо того, чтобы вкладывать средства в предприятия, которые производят вредные выбросы, их тратят на высадку цветов, кошение камыша и ремонт канализации, пишет ЭкоПолитика.

Например, предприятия-загрязнители в Житомирской области в течение 2025 года заплатили в бюджет 61 млн грн экологического налога. Но регион грешит откровенной подменой понятий при планировании мероприятий по охране окружающей среды, указывает издание.

"Если проект имеет хоть какую-то экологическую составляющую (а если хорошо поискать, то она есть везде), его очень удобно добавляют в Программу охраны окружающей природной среды. И так получается, что среди проектов, которые финансируются в том числе за счет экологического фонда, предусмотрено обустройство контейнерных площадок для сбора мусора, строительство сетей водоснабжения и канализации, бурение скважин и даже инвентаризация зеленых насаждений в населенных пунктах", – пишет ЭкоПолитика.

"Экологический налог является обязательным для всех субъектов хозяйствования, чья деятельность оказывает негативное влияние на окружающую среду. Однако анализ ситуации показывает: финансы, которые должны были бы способствовать борьбе с загрязнением или экомодернизации, фактически направляются на текущие нужды общин. Ивано-Франковская область за счет эконалога финансировала ремонт больницы и строительство дамб на реках, а Винницкая область озеленяла территорию школ и косила камыши. Специалисты убеждены, что средства налога было бы целесообразнее направлять на экомодернизацию предприятий, которые и производят выбросы", - резюмирует издание.

Ранее стало известно, что для "зеленого" перехода украинской промышленности нужно €102 млрд инвестиций - тогда как запланированное финансирование Фонда декарбонизации Украины составляет лишь €182 млн, а это 0,17% от реальной потребности. Для сравнения: только в 2023 году ЕС получил €43,6 млрд доходов от системы торговли выбросами, которые направили на климатические проекты.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) предупредили, что предложенная правительством программа по декарбонизации промышленности может не только не обеспечить приток "зеленых" инвестиций, но и создать риски деиндустриализации, если в ней не будут определены реальные источники финансирования.

