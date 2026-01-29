Бобул оправдал предательниц Лорак и Повалий: Рыбчинский вышел из себя

Продюсер отправил артиста вслед за крейсером "Москва".

Украинский поэт, композитор и продюсер Евгений Рыбчинский жестко раскритиковал народного артиста Иво Бобула после его неоднозначного заявления о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий.

Так, в недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону певец договорился до того, что и Лорак, и Повалий якобы и вовсе вынужденно предали Украину.

"Что касается Лорак, то ей здесь поставили такие условия, что она была вынуждена уйти", - сказал он.

Говоря о Повалий, Бобул добавил, что ее "затравили" после того, как она "пела Януковичу":

"У нас сделали одну большую ошибку: нельзя травить народного артиста. Говорили Повалий: "Ты пела для Януковича" или еще для кого-то. Я тоже пел для Януковича, но жизнь наша такая, мы артисты!".

Комментируя эти заявления Бобула, Рыбчинский отметил:

"Когда Иво Бобул в 2021 году, на седьмой год войны с Россией, представил русскоязычную песню "Грешный ангел", многие не восприняли серьезно. Думали, поплавило народного артиста от эпидемии ковида. После интервью Гордону стало ясно, что ковид не при чем".

По мнению продюсера, во время геноцида украинского народа Иво Бобул не только не стал патриотом, он еще и таким образом "спел дифирамбы Януковичу и оправдал предательство двух коллаборанток Лорак и Повалий"

"Прощай, еще один блудный сын Украины! Иди за крейсером "Москва"!" - резко добавил Рыбчинский.

