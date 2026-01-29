Худшие автомобили для покупки: названы 5 моделей, которых стоит избегать любой ценой

Выбор автомобиля в 2026 году является далеко не самой простой задачей. В продаже можно найти огромное количество различных моделей. Тем не менее, далеко не все автомобили достойны внимания покупателей.
В TheStreet назвали 5 автомобилей, которые не стоит покупать. Вместо этого эксперты порекомендовали 5 других моделей, на которые стоит обратить внимание.
Этот рейтинг основан на исследовании Consumer Reports. Эксперты изучили данные о поломках популярных моделей, а также пообщались в владельцами этих автомобилей.
Какие автомобили не стоит покупать:
- Land Rover Defender
- Chrysler Pacifica Hybrid
- Honda Prologue
- Volkswagen Jetta
- Hyundai Sonata Hybrid
Эксперты заявили, что Land Rover Defender, Chrysler Pacifica Hybrid, Honda Prologue, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata Hybrid значительно уступают своим конкурентам. По их словам, эти модели далеко не самые надежные, а также имеют ряд других проблем.
Какие автомобили стоит купить:
- BMW X5
- Kia Carnival Hybrid
- Tesla Model Y
- Honda Civic
- Toyota Camry
В издании подчеркнули, что BMW X5, Kia Carnival Hybrid, Tesla Model Y, Honda Civic и Toyota Camry являются одними из лучших моделей в своих сегментах. По словам экспертов, все эти автомобили редко выходят из строя.
Автомобили какой марки ломаются чаще всего
Ранее в BGR на основе исследования Consumer Reports назвали бренд, чьи автомобили с пробегом являются самыми ненадежными. Этот антирейтинг возглавил популярный производитель электромобилей.
Бренд Tesla занял последнее место по надежности подержанных автомобилей. Он набрал всего 31 балл из 100 возможных.
Эксперты изучили данные о поломках подержанных автомобилей и опросили владельцев моделей пяти-десятилетней давности. Так они выяснили, что Tesla улучшила надежность своих новых автомобилей, но модели с пробегом все еще имеют много проблем.