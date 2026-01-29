Игорь Кривецкий: Лояльная и справедливая налоговая система сейчас критически важна для страны

Адекватная налоговая система в воюющей стране – это не только деньги в бюджете, но и безопасность, рабочие места и будущее государства. Без развития бизнеса невозможно обеспечить армию, технологии и экономическую независимость. Об этом в интервью Янине Соколовой заявил Игорь Кривецкий, бизнесмен, меценат, основатель двух добровольческих батальонов "Свобода" и "Карпатская Сечь".

Страна существует благодаря бизнесу, и сильная экономика является ключом к сильной армии. Государство должно выполнять роль регулятора и создавать условия для развития предпринимательства, ведь большинство украинцев работает в частном секторе, а не получает работу от государства.

"Нет бизнеса – не будет завтра армии. Наша армия получает средства, которые платят бизнесмены, мы обеспечиваем финансовую составляющую... Идет война, условия выживания становятся тяжелее. Нужно создавать очень лояльную налоговую систему, которая позволит бизнесу, наоборот, развиваться и хотеть вкладывать в нашу страну. В данный момент происходит наоборот", – заявил Кривецкий.

По его мнению, нынешний Налоговый кодекс не стимулирует развитие предпринимательства, а, наоборот, разрушает его. Пока он такой, о привлечении инвестиций, наращивании экономической активности и повышении уровня жизни в Украине не может даже идти речи.

"Если мы хотим создать правильные условия, воюющая страна должна дать лучшие налоговые условия. Не только для своего бизнеса, но и для привлечения бизнесменов из других стран. Чтобы привлекать средства, люди должны хотеть сюда инвестировать", – говорит бизнесмен.

Адекватная налоговая система – это залог экономической устойчивости, технологического развития и свободы государства. "Страна, которая не имеет сильной экономики, никогда в жизни не будет свободной... Государство должно дать возможность инвестировать в новые технологии: производить чипы, развивать космическую отрасль. Должно делать все то, что сделает нас реально свободными", – заявил Кривецкий.

