Зимой на многих деревьях множно увидеть необычные зеленые шарики, о которых знают не все.

Зимой из-за отсутствия листьев можно хорошо разглядеть зеленые шарики на деревьях. Одни люди считают их красивыми, другие - пугающими. Но не все понимают, что это за явление, вредит ли оно дереву и есть ли от него какая-то польза.

Что за круглые шары на деревьях

Шары, которые вырастают на ветках деревьев и остаются зелеными круглый год - это омела белая, вечнозеленое полупаразитарное растение, которое чаще всего заражают тополь, иву, клен, березу и фруктовые виды.

Омела распространяется семенами, которые содержатся в белых ягодах. Когда материал попадает на ветки, то быстро заражает "хозяина" и берет из него воду. Поэтому если вы увидели многочисленные шарики на деревьях - болезнь уже распространилась.

Во многих культурах, например у англичан, омела считается праздничным рождественским растением, а также символом мира и любви. Венки из настоящей или искусственной омелы вешают на дверях домов. В Европе существует обычай целоваться, если пара пройдет под таким кустом - считается, что это принесет им вечную любовь.

Вредна ли омела на деревьях для природы

Будучи полупаразитарным растением, омела "вытягивает" из дерева воду, из-за чего ему может не хватать жидкости, особенно в засушливую погоду. Поэтому "хозяева" растения могут усыхать со временем или давать меньше плодов. Тем не менее большинство деревьев растут с паразитом десятилетиями, поэтому его вред не всегда проявляется.

Есть еще один негативный аспект, из-за которого растение недолюбливают садоводы. Декоративные сады очень портит омела на деревьях - вред в данном случае скорее эстетический. С паразитом можно бороться, вырезая пораженные ветки секатором.

Тем не менее омела, как и любой другой живой организм, имеет важное значение для природы и занимает собственное место в пищевой цепи. Ею питаются многие животные, особенно свиристели - красивые птицы с хохолком, которые зимуют в Украине. Ягоды омелы являются их любимым кормом. Именно пернатые разносят семена паразита на своих клювах.

Вредна ли омела для человека

Плоды омелы токсичны для человека. Их употребление может вызвать рвоту, диарею, тошноту. Поэтому если вам попались паразиты на деревьях в виде шаров, ни в коем случае не собирайте и не съедайте ягоды под ними, а также объясните это детям.

Чем полезна омела для человека

Хотя в целом омела считается токсичной, она также широко используется в лечебных целях. Это не редкость в медицине. Есть многие качества, которыми ценится омела белая - лечебные свойства включают пользу для сердца, кишечника, нервной системы. Из листьев изготовляются препараты для лечения гипертонии.

Также помимо медицины омела используется в садоводстве. Из плодов паразита изготовляют клей, которым смазывают ствол дерева. К такой смеси прилипают вредители садовых культур.

