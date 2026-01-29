'Горец' перерождается: первые фото Генри Кавилла в образе Коннора Маклауда

Актер поделился первыми кадрами фильма.

Английский актер Генри Кавилл, известный по ролям "Супермена" и "Ведьмака", поделился первыми официальными кадрами перезапуска культового фильма "Горец".

Как известно, ленту анонсировали еще в 2021 году, однако съемки стартовали только сейчас. Фильм снимает режиссер серии "Джон Уик" Чад Стахельски. Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте две фотографии, на которых появляется в новом образе:

"Счастливого первого взгляда на фильм "Горец"! Для меня это было настоящее путешествие, о котором я расскажу вам, когда придет подходящее время, но сейчас я хочу поделиться этим особым моментом. Надеюсь, вам понравится".

В перезапуске также снимаются Рассел Кроу, Карен Гиллан, Джимон Хонсу, Дэйв Батиста, Мариса Абела и Макс Чжан. Сценарий написал Майкл Финч, а над ранними черновиками работали Райан Дж. Кондал и Керри Уильямсон.

Оригинальный "Горец" вышел в 1986 году и рассказывал о бессмертном шотландском воине Конноре МакЛауде, роль которого исполнил Кристофер Ламберт. Фильм получил продолжение в 1991 году, а франшиза развивалась через сиквелы, сериалы и романы.

Напомним, ранее съемки нового фильма "Горец" пришлось отложить из-за травмы, которую Генри Кавилл получил на съемочной площадке.

