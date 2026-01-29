30 января в Киеве ударят морозы

Перед выходными, 30 января, погода в Киеве изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут -8°...-6°. Будет пасмурной, пройдет небольшой снег.
Ветер подует с северо-востока, 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно повышаться, 739-744 мм ртутного столба.
Погода 30 января
Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью -5°, днем -3°, небольшой снег.
В Луцке будет облачно, ночью -9°, днем -7°,небольшой снег.
В Ривне завтра облачно, ночью -10°, днем -8°, небольшой снег.
В Тернополе 30 января ночью будет -3°, днем -1°, облачно, небольшой снег.
В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -5°, днем -3°, небольшой снег.
В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -3°, днем -1°, небольшой снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно.
В Черновцах в пятницу - облачно, ночью -3°, днем -1°, небольшой снег.
В Виннице завтра будет -3°...-1°, облачно, мокрый снег и дождь.
В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -7°, облачно, небольшой снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-8°, облачно, небольшой снег.
В Черкассах завтра ночью -4°, днем -2°, облачно, мокрый снег и дождь..
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, облачно, мокрый снег и дождь.
В Полтаве - облачно, температура воздуха -3°...-1°, мокрый снег и дождь
В Одессе 30 января - облачно, температура ночью +2°, днем +4°, дождь и мокрый снег.
В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +6°, облачно, дождь.
В Николаеве завтра будет облачно , ночью +3°, днем +5°, дождь и мокрый снег.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +6°, пасмурно, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -9°, облачно, небольшой снег.
В Харькове - облачно, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег и дождь.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +5°, облачно, дождь.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +7°...+9°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°, дождь.