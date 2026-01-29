30 января в Киеве ударят морозы

В столице также ожидается небольшой снег.

Перед выходными, 30 января, погода в Киеве изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут -8°...-6°. Будет пасмурной, пройдет небольшой снег.

Ветер подует с северо-востока, 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно повышаться, 739-744 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью -5°, днем -3°, небольшой снег.

В Луцке будет облачно, ночью -9°, днем -7°,небольшой снег.

В Ривне завтра облачно, ночью -10°, днем -8°, небольшой снег.

В Тернополе 30 января ночью будет -3°, днем -1°, облачно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -5°, днем -3°, небольшой снег.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -3°, днем -1°, небольшой снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - облачно, ночью -3°, днем -1°, небольшой снег.

В Виннице завтра будет -3°...-1°, облачно, мокрый снег и дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -7°, облачно, небольшой снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-8°, облачно, небольшой снег.

В Черкассах завтра ночью -4°, днем -2°, облачно, мокрый снег и дождь..

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, облачно, мокрый снег и дождь.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -3°...-1°, мокрый снег и дождь

В Одессе 30 января - облачно, температура ночью +2°, днем +4°, дождь и мокрый снег.

В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +6°, облачно, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно , ночью +3°, днем +5°, дождь и мокрый снег.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +6°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -9°, облачно, небольшой снег.

В Харькове - облачно, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег и дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +5°, облачно, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +7°...+9°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°, дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: