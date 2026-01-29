Для трех знаков Зодиака начинается 'белая полоса': все проблемы уже в прошлом

В перечне есть представители знака Близнецы.

После 29 января 2026 года для трёх знаков Зодиака открывается период позитивных перемен. Растущая Луна в Близнецах помогает постепенно выйти из состояния умственного истощения и вернуть ощущение внутреннего равновесия, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Многие в последнее время чувствовали себя перегруженными, напряжёнными и буквально на пределе. Возникает ощущение, что вот-вот должно случиться что-то хорошее – и именно так и будет. Четверг приносит возможность сделать паузу и трезво взглянуть на происходящее. Энергия растущей Луны подталкивает к осознанному выбору: действительно ли нужно быть постоянно на связи и реагировать на всё подряд, или можно позволить себе отступить и выдохнуть.

29 января эти знаки Зодиака вновь обретают ориентиры и ясно понимают: впереди их ждёт нечто позитивное. Появляется шанс переключиться с нескончаемого давления и тревожного информационного фона на более спокойный, бережный ритм жизни. Иногда достаточно просто разрешить себе отдых и напомнить, что жизнь может быть радостной – если сделать такой выбор.

Близнецы

Растущая Луна в вашем знаке делает 29 января важной точкой переоценки. Это подходящий момент, чтобы честно спросить себя: насколько вы в ресурсе и не загнал ли вас стресс слишком далеко. Сейчас настало время вернуть контроль над своим состоянием и снова почувствовать связь с собой.

Речь идёт не о том, чтобы брать на себя больше обязательств или соответствовать чьим-то ожиданиям. Вы никому ничего не должны в плане постоянного напряжения. Это ваша жизнь, и именно сейчас вы начинаете ясно видеть, как хотите её проживать. В четверг появляется чёткость мышления и понимание дальнейшего направления. Если вы продолжите двигаться в этом ключе, это быстро станет новой полезной привычкой. Впереди у вас много возможностей, и вы вправе вести себя к счастью осознанно.

Дева

Для Дев растущая Луна в Близнецах подчёркивает важную связь между повседневными действиями и большими целями. 29 января вы можете осознать, что долгое время создавали себе лишнее напряжение, постоянно спешили и теряли фокус без реальной необходимости.

Это подходящий момент, чтобы направить свою энергию более точно и навести порядок в приоритетах. Вы прекрасно понимаете, что именно делает вас счастливыми, но часто сами сбиваетесь с курса. Теперь – без откатов. Небольшие, но своевременные изменения укрепляют ощущение смысла и возвращают уверенность в собственном пути. Сомнения отступают, а доверие к себе и своему процессу усиливается. Да, вы справитесь – и вы это знаете.

Водолей

Растущая Луна в Близнецах акцентирует внимание Водолеев на сфере идей, творчества и интеллектуальных интересов, которых у вас всегда в избытке. 29 января становится ясно, какие из ваших замыслов имеют потенциал на будущее, а какие были лишь искрой любопытства.

Любознательность – ваша природная черта, и сейчас важно направить её в конструктивное русло. Этот лунный транзит приносит вдохновение и помогает определить верное направление. Вас притягивает одна конкретная идея – и именно она начинает двигать вас вперёд. Иногда для серьёзных изменений достаточно одного точного импульса. Такое вдохновение способно заметно изменить вашу жизнь.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака обладают по-настоящему божественным сердцем.

Вас также могут заинтересовать новости: