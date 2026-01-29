Популярная украинская певица показала новые фото 2-месячной дочери

ROXOLANA также поддержала всех матерей, которые постоянно критикуют себя.

Популярная украинская певица ROXOLANA, которая в конце прошлого года родила первенца, поделилась новыми фото с дочерью.

Артистка опубликовала серию снимков с маленькой Софией в своем Instagram и перечислила популярные страхи всех матерей.

"А что, если любовь пришла не сразу? А что, если ты не кормишь грудью? А что, если тебе тяжело? А что, если ты кормишь слишком долго? А что, если ты злишься на своего ребенка? А что, если спрашивают, почему она еще не…? А что, если тебя раздражают советы людей, которые в последний раз рожали 20 лет назад? А что, если ты не хочешь быть "мамой 24/7"? А что, если ты не хочешь еще одного ребенка? А что, если иногда тебе кажется, что ты не справляешься? А что, если ты скучаешь по прежней себе? А что, если ты не узнаешь свое тело? А что, если у других получается лучше?" - написала исполнительница хита "Мистецтво".

ROXOLANA добавила, что на самом деле нормально задавать себе эти вопросы и решила поддержать всех мам.

"А что? А ничего! Все с тобой нормально и мама ты классная, и нас таких много, у которых не по "методичке" все идет. И все становится намного легче, когда в откровенном разговоре с другими мамами узнаешь, что ты далеко не одна такая с такими мыслями и переживаниями. Поэтому для себя поняла простую истину: нет недомам. Есть недоподдержанные", - подчеркнула новоиспеченная мамочка.

