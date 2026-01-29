Дерибан миллионов на ТЭЦ Киева: восстанавливать будет фирма во главе с 'кухаркой', – СМИ

КП "Киевтеплоэнерго" подписало договоры на общую сумму более 30 млн грн на разработку проектов восстановления ТЭЦи после обстрелов, сообщает глава антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец в колонке для "Украинской правды".
В то же время, по данным расследователей, тендеры выиграла компания ООО "Новая перспектива люкс", которая ранее не выполняла подобных работ и зарегистрирована на лицо с кулинарной профессией.
Как сообщается, в марте-августе 2025 года КП "Киевтеплоэнерго" заключило семь договоров на общую сумму 33 млн грн с ООО "Новая перспектива люкс".
По условиям контрактов компания до середины 2026 года должна разработать проектную документацию для ремонта нескольких киевских ТЭЦ, которые пострадали в результате российских ударов.
Расследователи считают, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводило ООО "Новая перспектива люкс" через формально "конкурентные" закупки. Часть контрактов компания якобы получила без конкурса, еще часть – благодаря отклонению более выгодных предложений других участников.
В антикоррупционном центре "Межа" пришли к выводу, что ООО "Новая перспектива люкс" было перекуплено в 2024 году и переоформлено на подставное лицо. Установлено, что владелицей и директором компании является Алла Бурейко.
По словам расследователей, до этого женщина не имела опыта ведения бизнеса и не занимала руководящих должностей. Она ухаживает за внуком, поскольку его мать лишена родительских прав.
Как сообщают в "Меже", после введения военного положения бабушка вместе с ребенком уехала за границу, в Словакию. В 2024 году она работала поваром в городе Кошице в сети полуфабрикатов Multi Cook (ранее – "Галя балувана"). Фотографию женщины в фартуке нашли на официальном сайте компании.
Эксперты также обратили внимание на другие факторы, которые могут свидетельствовать о коррупционных мотивах.
Расследователи считают, что ООО "Новая перспектива люкс" сфальсифицировала опыт выполнения аналогичных видов работ. Дело в том, что для того, чтобы участвовать в конкурентных закупках, фирма должна иметь подтвержденный документами аналогичный опыт.
"ООО "Новая перспектива люкс" этого не имела, поэтому в документации добавила поддельные договоры и акты выполненных работ по ним с НДС. Однако, по данным реестров Государственной налоговой службы, ООО в указанный период не было плательщиком НДС", – говорят в антикоррупционном центре "Межа".
Эксперты также отмечают, что отчет ООО за девять месяцев 2025 года показывает нулевые доходы за 2024 год, когда фирма якобы выполняла работы с НДС на миллионы гривен и включила их в тендерную документацию на восстановление ТЭЦ.
"Фактически отчет о "нулевых" доходах свидетельствует, что никаких работ ООО не выполняла в то время и не должна была быть допущена к бюджетным закупкам", – добавляют в антикоррупционном центре.
Киев на грани энергетической катастрофы
Напомним, в результате массированных российских атак в Киеве значительные разрушения понесли крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые генерируют более половины тепла и электроэнергии для столицы.
По словам директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками практически нереально.
Эксперт считает, что для того, чтобы покрыть потребность Киева в мощности более полутора гигаватт электроэнергии, нужно более тысячи таких мини-ТЭЦ.
По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, даже при самом худшем сценарии украинская столица не останется полностью без света. В то же время ситуация с отоплением может быть катастрофической.