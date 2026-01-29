Дерибан миллионов на ТЭЦ Киева: восстанавливать будет фирма во главе с 'кухаркой', – СМИ

По словам специалистов, сегодня столица находится на грани техногенной катастрофы.

КП "Киевтеплоэнерго" подписало договоры на общую сумму более 30 млн грн на разработку проектов восстановления ТЭЦи после обстрелов, сообщает глава антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец в колонке для "Украинской правды".

В то же время, по данным расследователей, тендеры выиграла компания ООО "Новая перспектива люкс", которая ранее не выполняла подобных работ и зарегистрирована на лицо с кулинарной профессией.

Как сообщается, в марте-августе 2025 года КП "Киевтеплоэнерго" заключило семь договоров на общую сумму 33 млн грн с ООО "Новая перспектива люкс".

По условиям контрактов компания до середины 2026 года должна разработать проектную документацию для ремонта нескольких киевских ТЭЦ, которые пострадали в результате российских ударов.

Расследователи считают, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводило ООО "Новая перспектива люкс" через формально "конкурентные" закупки. Часть контрактов компания якобы получила без конкурса, еще часть – благодаря отклонению более выгодных предложений других участников.

В антикоррупционном центре "Межа" пришли к выводу, что ООО "Новая перспектива люкс" было перекуплено в 2024 году и переоформлено на подставное лицо. Установлено, что владелицей и директором компании является Алла Бурейко.

По словам расследователей, до этого женщина не имела опыта ведения бизнеса и не занимала руководящих должностей. Она ухаживает за внуком, поскольку его мать лишена родительских прав.

Как сообщают в "Меже", после введения военного положения бабушка вместе с ребенком уехала за границу, в Словакию. В 2024 году она работала поваром в городе Кошице в сети полуфабрикатов Multi Cook (ранее – "Галя балувана"). Фотографию женщины в фартуке нашли на официальном сайте компании.

Эксперты также обратили внимание на другие факторы, которые могут свидетельствовать о коррупционных мотивах.

Расследователи считают, что ООО "Новая перспектива люкс" сфальсифицировала опыт выполнения аналогичных видов работ. Дело в том, что для того, чтобы участвовать в конкурентных закупках, фирма должна иметь подтвержденный документами аналогичный опыт.

"ООО "Новая перспектива люкс" этого не имела, поэтому в документации добавила поддельные договоры и акты выполненных работ по ним с НДС. Однако, по данным реестров Государственной налоговой службы, ООО в указанный период не было плательщиком НДС", – говорят в антикоррупционном центре "Межа".

Эксперты также отмечают, что отчет ООО за девять месяцев 2025 года показывает нулевые доходы за 2024 год, когда фирма якобы выполняла работы с НДС на миллионы гривен и включила их в тендерную документацию на восстановление ТЭЦ.

"Фактически отчет о "нулевых" доходах свидетельствует, что никаких работ ООО не выполняла в то время и не должна была быть допущена к бюджетным закупкам", – добавляют в антикоррупционном центре.

Киев на грани энергетической катастрофы

Напомним, в результате массированных российских атак в Киеве значительные разрушения понесли крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые генерируют более половины тепла и электроэнергии для столицы.

По словам директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками практически нереально.

Эксперт считает, что для того, чтобы покрыть потребность Киева в мощности более полутора гигаватт электроэнергии, нужно более тысячи таких мини-ТЭЦ.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, даже при самом худшем сценарии украинская столица не останется полностью без света. В то же время ситуация с отоплением может быть катастрофической.

