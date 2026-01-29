В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к трем святителям.

30 января по новому церковному календарю православные в Украине отмечают Собор трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Вспоминаем традиции, приметы и запреты даты, а также рассказываем, какой сегодня праздник церковный по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

30 января (12 февраля по староцерковному календарю) православные верующие отмечают Собор Вселенских учителей и святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Эти трое святых сыграли ключевую роль в становлении христианского вероучения, церковного устройства и богослужебной традиции.

Праздник Собор трех святителей установили в XI веке. В то время среди верующих шли споры о том, кого из трех отцов Церкви следует считать главным. Тогда, по преданию, святители явились митрополиту Евхаитскому Иоанну и сообщили, что они все равны перед Богом. После этого в церкви установили единый день их почитания.

Известно, что все три святителя жили примерно в одно время.Василий Великий был родом из знатной семьи в Кесарии, он получил блестящее образование в Константинополе и Афинах, там же познакомился с Григорием Богословом. Позже они вместе жили в монастыре в Понте. Когда Василий стал митрополитом Каппадокийским, то назначил своими ближайшими соратниками Григория Нисского и Григория Богослова.

Иоанн Златоуст был родом из Антиохии - он с юных лет учил Священное Писание, философию и риторику, но долгое время избегал высоких церковных должностей, так как хотел уединения. За силу своих проповедей Иоанн получил прозвище Златоуст. Позже он стал архиепископом Константинопольским, но затем попал в ссылку, там и умер. Был ли он лично знаком с Василием Великим и Григорием Богословом, достоверно неизвестно.

Кого из святых еще вспоминают сегодня по новому стилю:

священномученика Ипполита, епископа Римского и других мучеников;

преподобного Зинона, постника Киево-Печерского;

преподобного Зинона, ученика Василия Великого;

мученика Феофила Нового,

а также благоверного Петра, царя Болгарского.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю в этот день православные вспоминают преподобного Антония Великого, одного из основателей монашества - ранее мы рассказывали, . Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник по старому стилю ,какие традиции связаны с этой датой и чего не принято делать.

Молитва на Трехсвятие, чего нельзя делать сегодня

К святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту обращаются с просьбами о семейном мире, достатке и взаимопонимании с близкими. Перед молитвой на Трехсвятие принято отложить мирские заботы и с чистыми мыслями обратиться к иконе трех святителей.

Василию Великому молятся об избавлении от зла и искушений, просят укрепить дух и чистоту помыслов.

Григория Богослова - наставить на верный путь и укрепить в вере.

Иоанну Златоусту молятся о защите от обмана и помощи в делах, чтобы не сбиться с правильной дороги.

В народе праздник так и называют - Трехсвятие, этот день издавна считается временем примирения - любые ссоры, улаженные сегодня, больше не вернутся.

В праздник можно работать - наводить порядок в доме, переставлять мебель, избавляться от ненужного. С Трехсвятием связана примета: если выставить за порог старую обувь, а затем ее выбросить, то в доме всегда будут мир, согласие и достаток. Таким образом этот обычай символизирует прощание с обидами и трудностями прошлого.

В церковный праздник 30 января, как и в любой другой день, церковь не одобряет зла, дурных мыслей, зависти, жадности, сквернословия. Не следует отказывать в помощи и милостыне, сквернословить, мстить, обижать людей, поддаваться лени и отчаянию.

По народным приметам у этого дня есть и свои особые запреты. Главный связан с рукоделием - запрещается прясть, вязать и шить, нарушение запрета может обернуться болезнями рук и ног, а также затяжными неудачами.

Также нельзя ругать и наказывать детей, возвращать долги - это к безденежью на весь год, и ходить в лес - начинаются так называемые "звериные свадьбы", поэтому такая прогулка может быть опасной.

Приметы на 30 января - что говорит погода сегодня

По приметам дня судят о погоде на ближайшие дни:

солнце садится в тучах - к метели;

сильный ветер в этот день - к скорым морозам;

птицы ведут себя беспокойно - к снегопаду;

снегири громко трещат - будет мороз.

Самой тревожной приметой считается красный месяц - после него ветры и морозы могут усилиться.

