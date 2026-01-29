Нацбанк ослабил гривню: евро снова обновил исторический максимум

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,24 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 30 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,85 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабла на 1 копейку: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,24 гривни за один евро. Это стало очередным историческим максимумом курса евро (предыдущий рекорд был достигнут 28 января – 51,23 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,78/42,83 грн/долл., а евро - 51,19/51,23 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 января подешевел на 5 копеек и составил 43,05 гривни за доллар, а курс евро снизился на 15 копеек и составил 51,65 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,45 гривни, а евро – по курсу 50,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что первые недели февраля могут стать для валютного рынка периодом снижения напряжения и возвращения к более прогнозируемой динамике. Речь идет не об изменении тренда, а о стабилизации, которая формируется под влиянием нескольких ключевых факторов.

