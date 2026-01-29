В Украину вернули 1000 тел погибших украинских защитников, - Координационный штаб

Будет проведена идентификация репатриированных погибших.

Сегодня, 29 января, состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины будут осуществлять все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

В сообщении говорится, что репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины. Также поблагодарили за содействие Международный Комитет Красного Креста.

Видео дня

"Отдельная благодарность личному составу структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу тел погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебномедицинской экспертизы в системе Минздрава", - говорится в сообщении.

Репатриация тел погибших бойцов

Как сообщал УНИАН, Людмила Денисова, глава Украинского центра защиты прав человека рассказала, что Россия не хранит надлежащим образом тела украинских бойцов, погибших на войне - некоторые из них приходят сожженные, изувеченные. Также части тел могут быть в разных мешках.

Россияне не соблюдают Женевские конвенции и не хранят тела в специальных холодильниках, что затем значительно затрудняет идентификацию.

Вас также могут заинтересовать новости: