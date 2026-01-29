Дакота Джонсон громко вернула в моду культовые туфли (фото, видео)

Впервые эти туфли представили на осеннем показе Valentino 2010 года.

Американская актриса и модель Дакота Джонсон оказалась в центре внимания на неделе высокой моды в Париже, появившись в легендарных туфлях Valentino Rockstud.

Как пишет Glamour, актриса сочетала культовые туфли с неожиданным, но стильным образом: прозрачными нюдовыми чулками с флористическим узором, черными кружевными шортами, блузкой с анималистическим принтом и бантом на шее, а также драпированным жакетом золотисто-коричневого цвета с подплечниками и манжетами из эко-меха. Дополнили образ лаймовый клатч и узкие солнцезащитные очки в стиле cat-eye.

Туфли Rockstud впервые были представлены на осеннем показе Valentino 2010 года и быстро стали популярными благодаря своему узнаваемому дизайну с заклепками. Креативный директор бренда, Алессандро Микеле, восстановил модель в рамках предсезонной коллекции 2026 года.

По словам модных обозревателей, если Дакота Джонсон, известная своей привязанностью к удобной одежде, выбрала такую смелую пару, можно ожидать, что Rockstud вскоре снова станут трендом среди широкой аудитории.

Напомним, ранее модные обозреватели обратили внимание на появление нового тренда, который стал продолжением популярности животных принтов.

Вас также могут заинтересовать новости: