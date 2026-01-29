'У девочки нет имени': как сложилась жизнь звезды 'Игры престолов' Мейси Уильямс (фото)

Актриса продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Мейси Уильямс - британская актриса, которую мир впервые увидел благодаря роли Арьи Старк в уже культовом сериале "Игра престолов".

Ее образ бесстрашной девочки, прошедшей путь от маленькой аристократки до искусной воительницы, стал одним из самых запоминающихся в шоу, а сама Уильямс - одной из самых узнаваемых молодых актрис своего поколения. УНИАН расскажет, чем она занимается сейчас.

Ранние годы и начало карьеры

Мэйси родилась 15 апреля 1997 года в Бристоле, Англия, и еще в детстве проявляла сильную склонность к искусству и танцам. Она училась в местной школе и занималась танцами, однако оставила учебу ради карьеры.

Первые шаги Уильямс в кино и на телевидении были связаны с небольшими ролями в британских проектах. Она снялась в сериале "The Secret of Crickley Hall", молодежном триллере "Cyberbully", а также появлялась в культовом сериале "Доктор Кто".

Роль, изменившая жизнь

В 2011 году, еще совсем юной, Мейси получила роль Арьи Старк в сериале HBO "Игра престолов". Проект длился восемь сезонов и установил рекорды популярности по всему миру. Уильямс не только получила международное признание, но и завоевала несколько престижных наград за драматическую игру, включая номинации на "Эмми" как лучшая актриса второго плана.

Образ Арьи стал культовым, а ее путь от девочки до бескомпромиссной воительницы захватил миллионы зрителей и сделал Уильямс одной из самых влиятельных молодых актрис.

Продолжение карьеры

После завершения "Игры престолов" Мейси активно расширяла свою актерскую деятельность. Она сыграла в различных проектах, демонстрируя разные грани своего таланта. В списке такие фильмы и сериалы:

британский комедийно-драматический сериал "Успеть за две недели";

фильм 2020 года "Новые мутанты";

биографический сериал "Пистол";

драматический сериал "Новый образ" и другие.

Уже в 2026 году выйдет крупный голливудский проект - фильм "Практическая магия 2", где Уильямс сыграет вместе с Сандрой Буллок, Николь Кидман и другими звездами.

Помимо актерства, Мэйси стала соучредителем социальной платформы Daisie, направленной на поддержку творцов и художников в начале карьеры. Приложение должно объединять людей из таких областей, как искусство, мода, телевидение, кино, фотография, музыка и литература.

Личная жизнь и общественная позиция

До 2023 года актриса находилась в отношениях с креативным директором Рубеном Селби, однако в январе того же года она объявила, что их пятилетний союз распался.

Мэйси также поддержала Украину в начале полномасштабной войны - в марте 2022 года она присоединилась к благотворительному концерту #SlavaUkraini в Лондоне, часть средств от которого направили на помощь украинцам.

Сейчас актриса активно снимается в новых кинопроектах, развивает собственные продюсерские инициативы, а также продолжает поражать поклонников своими оригинальными образами.

