Самооборона Майдана заблокировала подкрепление титушек возле метро "Арсенальная"

12:29, 18 февраля 2014
Политика
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Самооборона Майдана помешала «титушкам» прорваться в Мариинский парк со стороны станции метро “Арсенальная”.

Самооборона відтіснила підкріплення тітушок

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков молодых людей пытались пройти к Мариинскому парку, но около 200 самооборонцев выстроились поперек улицы Грушевского, чтобы дать отпор. Они начали разбирать мостовую с тротуара.

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Сейчас самооборона предприняла активных действий и начала оттеснять парней в направлении метро, забрасывая их дымовыми шашками и петардами.

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