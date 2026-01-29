НБУ снизил учетную ставку: банкир объяснил, как это повлияет на кредиты и депозиты

При благоприятных экономических обстоятельствах учетная ставка будет снижаться и в дальнейшем.

Снижение Национальным банком учетной ставки с 15,5% до 15% лишь начальный тренд к изменениям в депозитных и кредитных условиях.

Как рассказал УНИАН директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, потенциально ставки по гривневым вкладам могут несколько сократиться, однако в среднем измерении они вряд ли существенно изменятся и останутся в диапазоне от 13% до 14,5% годовых.

"То же самое касается и ставок по кредитам. Но суть тренда как раз в том, что при благоприятных экономических обстоятельствах учетная ставка будет постепенно снижаться", - сказал он.

Замотаев отметил, что потенциальные изменения в ставках по депозитам и кредитам произойдут, когда учетная ставка будет на уровне 14-14,5%. Это позволит банкам снизить депозитные ставки на 0,5-1 п.п., и как следствие, кредитные ставки с определенной задержкой также снизятся на соответствующий "эквивалент".

"Сейчас коррекция учетной ставки не очень существенная, но в контексте экономических и энергетических обстоятельств такой шаг регулятора мы расцениваем удовлетворительно, хотя и остаются значительные риски", - отметил банкир.

По словам Замотаева, текущие экономические обстоятельства в результате разрушения энергоинфраструктуры не просты: малый и средний бизнес работают аритмично на генераторах, а кое-где временно прекращают деятельность. В то же время крупный бизнес имеет значительно большие проблемы из-за нехватки электроэнергии. Именно поэтому есть риск, что на фоне тормозящих процессов в экономике инфляция может существенно вырасти.

"Не исключено, что по итогам января уровень потребительских цен может вырасти в среднем более чем на 1% (ожидания были в 2-3 раза меньше: инфляция на уровне 0,3-0,5%). Хотя вполне возможно, что такой рост будет инерционным, а официальная статистика его "догонит" только в конце февраля - начале марта", - прогнозирует эксперт.

Что касается цен, Замотаев отмечает, что уже сейчас фиксируется изменение цен на топливо, на отдельные группы продовольственных товаров, изготовление которых требует больших энергозатрат, на часть бытовых товаров (в частности, из-за чрезмерного спроса растет стоимость приборов, поддерживающих автономность без центрального электроснабжения).

"Увеличивается и стоимость услуг. Например, частично осложненная логистика также движет цены вверх. Но хуже всего - это объективное уменьшение предложения, что в условиях повышенного спроса становится источником роста цен", - сказал банкир.

Учетная ставка НБУ – последние новости

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 15,5% до 15%. Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, решение начать цикл смягчения процентной политики основано на устойчивом снижении инфляционного давления и уменьшении рисков, связанных с внешним финансированием.

В то же время влияние масштабных разрушений в энергетике будет давить на цены, и вместе с эффектами низкой базы сравнения это приведет к умеренному ускорению инфляции во втором полугодии. Поэтому по результатам 2026 года инфляция снизится умеренно – до 7,5%.

