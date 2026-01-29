Ответ будет в ближайшие три дня: эксперт об 'энергетическом перемирии' с РФ

Это возможно на фоне переговоров украинской и российской делегации, считает Алексей Мельник.

Информация о том, что Украина и Россия, вероятно, заключат перемирие, вполне возможна. Однако точно это можно будет подтвердить в ближайшие трое суток, когда в Киеве будут экстремальные морозы, сказал в эфире "Radio NV" Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Идея энергетического перемирия впервые, насколько я помню, появилась еще где-то в 2023 году. Но тогда эта идея не нашла реализации по той простой причине, что на тот момент это не было выгодно России. То есть Россия не видела интереса в том, чтобы пойти на частичное прекращение огня по энергетическим объектам. Потому что ущерб, который она наносила Украине, они видели значительно выше, чем ущерб для российских НПЗ, когда удары по ним были единичными", – сказал Мельник.

Он добавил, что такое перемирие может быть временным, после встречи украинской и российской делегаций, где были преимущественно представители спецслужб. По мнению эксперта, Украина на этих переговорах могла продемонстрировать, куда может нанести следующие удары по РФ. И это могло убедить Москву пойти на такие договоренности.

Видео дня

"Россияне понимают доступный им язык: если вы будете продолжать делать это, мы можем сделать это. А если еще при этом продемонстрировать возможности, как это сделала Украина, тогда россияне могли бы на это согласиться. Ответ мы получим в ближайшие три дня и ночи, когда будут экстремальные морозы в Киеве", – добавил эксперт.

Энергетическое перемирие: что известно

Напомним, что по словам российских военных блогеров, Россия запретила своей армии наносить удары по украинской энергетике с утра 29 января. Позже эту информацию прокомментировал основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев, отметив, что перемирие действительно может действовать с обеих сторон.

По мнению эксперта Анатолия Храпчинского, подобные заявления российских военных блогеров могут быть испытанием "внутренней температуры по России". Он отметил, что таким образом российские власти могут проверять, как россияне будут относиться к тем или иным договоренностям с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: