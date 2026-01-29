На Netflix вышла первая часть 4 сезона 'Бриджертонов' (видео)

Сезон сосредоточится на новой романтической истории.

29 января на Netflix состоялась премьера первой части четвертого сезона сериала "Бриджертоны", в которой зрителей снова возвращают к жизни шумной и веселой семьи.

В центре сюжета этого сезона оказался Бенедикт Бриджертон (Люк Томпсон), который и становится главным романтическим героем истории. Параллельно зрители увидят возвращение других членов семьи, в частности Пенелопы и Колина, которые уже наслаждаются браком и родительством, а также Дафны и Гастингса.

Четвертый сезон сосредоточен на романе Бенедикта с Софи Бэк (Йерин Ха) - новой героиней сериала. Их отношения заставляют Бенедикта переосмыслить собственное отношение к любви, свободе и общественным рамкам.

Как известно, сюжет этого сезона основан на книге Джулии Квин "Предложение джентльмена". Помимо романтической линии, он больше покажет жизнь прислуги и других людей, которые ежедневно поддерживают работу аристократических поместий.

Напомним, ранее исполнительный продюсер и режиссер сериала Томас Верика признался, что команда уже планирует расширить вселенную сериала. В частности, зрители могут ожидать спин-оффы о жизни отдельных персонажей, которых они уже успели полюбить.

